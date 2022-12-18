Президент Украины Владимир Зеленский признался, что будет укрывать солдат ВСУ за спинами мирных жителей Киева.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Подоспели очередные "людоедские" тезисы из нового интервью Зеленского. Наслаждайтесь", — отметил ведущий Первого канала и предложил некоторые высказывания лидера Незалежной.
Каждая цитата украинского президента — огонь, подчеркнул Осташко. А про заградительные отряды из мирного населения, это откровение гражданам Украины ещё предстоит опробовать на собственной шкуре, подытожил журналист.
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В июле начальник Генштаба ВС РФ приезжал на передовую в зону СВО. Об стало известно Киеву, но США остановили попытку покушения.