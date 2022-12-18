Зеленский признался, что будет прятать ВСУ за спинами мирных киевлян

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что будет укрывать солдат ВСУ за спинами мирных жителей Киева.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Подоспели очередные "людоедские" тезисы из нового интервью Зеленского. Наслаждайтесь", — отметил ведущий Первого канала и предложил некоторые высказывания лидера Незалежной.

Есть ли риск эвакуации крупных городов, таких как Киев или Одесса? Если город будет пустым, то его легко захватить.

Переговоры можно будет вести, но только не с Россией.

После президентства я хочу остаться человеком. Не бежать и не сидеть, а просто жить.

Каждая цитата украинского президента — огонь, подчеркнул Осташко. А про заградительные отряды из мирного населения, это откровение гражданам Украины ещё предстоит опробовать на собственной шкуре, подытожил журналист.