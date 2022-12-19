Евсеев: ВС РФ необходимо отрезать центр Украины от запада

Российским войскам необходимо обрубить коммуникации ВСУ между центральной частью Украины и западной, заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, в таком случае боеспособным частям националистов придётся перебрасывать военный контингент и технику. Как подчеркнул Евсеев, на Артёмовском направлении находятся боевики нацбатов, следовательно, западные рубежи Незалежной защищены минимально.

"Я выступаю за то, чтобы решать проблему принципиально. Надо резать все коммуникации: шоссе, железные дороги, линии электропередач. Надо полностью отрезать центр Украины от запада", — пояснил Евсеев "Украине.ру".

По мнению эксперта, в таком случае российская сторона сможет выполнить все поставленные задачи в короткие сроки.