Общественный активист из Вологды Сергей Ситников, занимающийся гуманитарной миссией в Донбассе, восхитился позитивным и боевым духом российских военнослужащих.
"Он ощущался почти от каждого солдата, с которым нам удалось пообщаться. Даже те, кто получил тяжелые ранения, не дают себе унывать. Бойцы, находящиеся на лечении, направляют все свои силы на скорейшее выздоровление, чтобы и дальше защищать нашу Родину", — пишут argumenti.ru.
Волонтёр пообещал и дальнейшем оказывать помощь военным России.
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