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Ситников: военные ВС РФ не дают себе унывать, даже получив тяжёлые ранения

Силовые структуры

Общественный активист из Вологды Сергей Ситников, занимающийся гуманитарной миссией в Донбассе, восхитился позитивным и боевым духом российских военнослужащих.

"Он ощущался почти от каждого солдата, с которым нам удалось пообщаться. Даже те, кто получил тяжелые ранения, не дают себе унывать. Бойцы, находящиеся на лечении, направляют все свои силы на скорейшее выздоровление, чтобы и дальше защищать нашу Родину", — пишут argumenti.ru.

Волонтёр пообещал и дальнейшем оказывать помощь военным России.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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