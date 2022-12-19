Общественный активист из Вологды Сергей Ситников, занимающийся гуманитарной миссией в Донбассе, восхитился позитивным и боевым духом российских военнослужащих.

"Он ощущался почти от каждого солдата, с которым нам удалось пообщаться. Даже те, кто получил тяжелые ранения, не дают себе унывать. Бойцы, находящиеся на лечении, направляют все свои силы на скорейшее выздоровление, чтобы и дальше защищать нашу Родину", — пишут argumenti.ru.