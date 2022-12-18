Армия России продолжает теснить ВСУ на Сватовском направлении

Российские войска продолжают теснить националистов ВСУ на Сватовском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отметил, что слаженная работа подразделений ВКС РФ и артиллеристов позволяет выдавливать бандеровские подразделения из укреплённого района.

"Противник периодически стреляет, бывает, но мы движемся вперёд и свои задачи выполняем. Они там и прессингуют и пытаются атаковать. Но не так страшен чёрт, как его малюют", — цитирует ведущий Первого канала бойца с позывным "Ливень".

Истеричная бомбардировка городов и сёл Донбасса со стороны неонацистов может служить ответной реакцией на последние постоянные поражения на полях сражений, подытожил журналист.