Российские войска продолжают теснить националистов ВСУ на Сватовском направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он отметил, что слаженная работа подразделений ВКС РФ и артиллеристов позволяет выдавливать бандеровские подразделения из укреплённого района.
"Противник периодически стреляет, бывает, но мы движемся вперёд и свои задачи выполняем. Они там и прессингуют и пытаются атаковать. Но не так страшен чёрт, как его малюют", — цитирует ведущий Первого канала бойца с позывным "Ливень".
Истеричная бомбардировка городов и сёл Донбасса со стороны неонацистов может служить ответной реакцией на последние постоянные поражения на полях сражений, подытожил журналист.
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