Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты сообщили об успехах российской армии в Донбассе.
Сообщается, что беспилотный летательный аппарат "Форпост" группировки Вооружённых сил РФ уничтожил украинский танк. Высокоточным ударом боевая техника противника была ликвидирована.
Разведывательно-ударный беспилотник поразил цель двумя управляемыми бомбами. Военкоры опубликовали видео, демонстрирующее работу российского спецназа.
Ранее сообщалось об уничтожении военного вертолёта ВСУ у Первомайского под Донецком.
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Просьба Зеленского к украинским беженцам не возвращаться из Евросоюза на родину свидетельствует о разрушенной экономике Украины.