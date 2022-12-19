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RusVesna: БПЛА "Форпост" спецназа "О" ВС РФ точным ударом уничтожил танк ВСУ

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты сообщили об успехах российской армии в Донбассе.

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат "Форпост" группировки Вооружённых сил РФ уничтожил украинский танк. Высокоточным ударом боевая техника противника была ликвидирована.

Разведывательно-ударный беспилотник поразил цель двумя управляемыми бомбами. Военкоры опубликовали видео, демонстрирующее работу российского спецназа.

Ранее сообщалось об уничтожении военного вертолёта ВСУ у Первомайского под Донецком.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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