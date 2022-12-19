RusVesna: БПЛА "Форпост" спецназа "О" ВС РФ точным ударом уничтожил танк ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты сообщили об успехах российской армии в Донбассе.

Сообщается, что беспилотный летательный аппарат "Форпост" группировки Вооружённых сил РФ уничтожил украинский танк. Высокоточным ударом боевая техника противника была ликвидирована.

Разведывательно-ударный беспилотник поразил цель двумя управляемыми бомбами. Военкоры опубликовали видео, демонстрирующее работу российского спецназа.

Ранее сообщалось об уничтожении военного вертолёта ВСУ у Первомайского под Донецком.