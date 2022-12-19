Бойцы НМ ДНР уничтожили военный вертолёт ВСУ у Первомайского под Донецком

Союзные войска продолжают активные боевые действия в ходе специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" проинформировали об успехе русской армии.

Сообщается, что 11-й полк Донецкой Народной Республики уничтожил военный вертолёт МИ-8 Вооружённых сил Украины в районе Первомайска. Возможно, на борту был десант.

По МИ-8 были выпущены две ракеты. Одна из них попала в цель, и подбитый вертолёт, загоревшись, рухнул, добавляет автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов.

Ранее сообщалось, что в ходе продолжающихся боёв за Артёмовск бойцы ВС РФ уничтожили бронемашины Iveco итальянского производства.