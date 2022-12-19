Представитель "Алмаз-Антея" опроверг слухи о дефиците ракет у ВС РФ

Директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей" Алексей Подберёзкин рассказал Pravda. Ru, сколько ракет осталось на вооружении у армии РФ и надолго ли их хватит с учётом ведения спецоперации на Украине.

Эксперт напомнил, что с начала украинского конфликта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов повторяет о том, что у российской армии заканчиваются ракеты. Тем не менее, при последнем обстреле энергетических объектов Украины Россия использовала около 100 крылатых и воздушных аэробаллистических ракет.

"На мой взгляд, всё, что Данилов сказал, — это полная ерунда. Наша промышленность сейчас начала производить ракеты в массовом порядке. Выпуск ракет разных вариантов базирования увеличен резко в разы. Поэтому сейчас речь идёт не о том, что запасы заканчиваются, а, скорее, о том, что они увеличиваются. Очень много было подготовлено аэробаллистических ракет Х-22 и Х-32", — заявил Подберёзкин.

Во время войны в Ираке у США быстрее закончились ракеты, чем у России, отметил специалист.

"У американцев, которые обстреливали Ирак, закончились крылатые ракеты через месяц. У нас уже скоро год, но конца не видно. Я думаю, такой проблемы нет и не предвидится", — подчеркнул собеседник издания.