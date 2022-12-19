Данилов заявил, что у России осталось ракет на три-четыре удара по Украине

После массированного удара по энергосистеме Украины у российской армии практически не осталось ракет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Если считать крупные атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре… Но тогда они полностью останутся без ракет", — цитирует его слова "Украинская правда".

Однако Данилов вынужден признать, что на вооружении ВС РФ есть достаточно ракет С-300. Более того, секретарь СБО в очередной раз пригрозил Москве и пообещал "совсем другие вызовы".