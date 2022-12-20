Украина: мы ждём с нетерпением финансовый аудит военных расходов со стороны США

Украинский посол в США Оксана Маркарова рада американскому аудиту военной помощи.

В своём комментарии медиахолдингу "ABC" дипломат "настолько переигрывала, что чуть не выиграла саму себя", пишет Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Мы действительно приветствуем прозрачность и подотчетность. Уже создан ряд систем. Система НАТО по системам безопасности, а также полная отчетность по бюджетной поддержке. Так что мы с нетерпением ждём продолжения этой работы. И на самом деле мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку Конгресса, особенно на 2023 год", — цитирует посла ведущий Первого канала.

Он отметил, что "нормальные страны" с максимальным уровнем суверенитета прямо-таки жить не могут без аудитов. Дай только отчитаться перед каким-нибудь хозяином. Это доказывает "европейскость" Незалежной, подчеркнул журналист.

"Аудит со стороны США: что может быть сувереннее?" — подытожил Осташко.