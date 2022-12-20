Пушилин: ВСУ загнали в частный сектор Марьинки, а там негде обороняться

Российская армия практически вытеснила украинских боевиков на окраину Марьинки, где остались только разрушенные частные дома, рассказал Денис Пушилин.

"Сейчас осталась небольшая часть высоток, и после их зачистки мы сможем противника отгонять в частный сектор, он практически разрушен, и там зацепиться противнику не за что", — пояснил врио главы ДНР в эфире телеканала "Звезда".

Он добавил, что полное освобождение населённого пункта даст возможность взять подразделения националистов в клещи на Авдеевском направлении, откуда неприятель обстреливает мирные города Донбасса.

Ранее немецкие эксперты проанализировали ход боевых действий на Украине и пришли к выводу, что ВСУ проиграли конфликт с Россией ещё полгода назад.