Российская армия практически вытеснила украинских боевиков на окраину Марьинки, где остались только разрушенные частные дома, рассказал Денис Пушилин.
"Сейчас осталась небольшая часть высоток, и после их зачистки мы сможем противника отгонять в частный сектор, он практически разрушен, и там зацепиться противнику не за что", — пояснил врио главы ДНР в эфире телеканала "Звезда".
Он добавил, что полное освобождение населённого пункта даст возможность взять подразделения националистов в клещи на Авдеевском направлении, откуда неприятель обстреливает мирные города Донбасса.
Ранее немецкие эксперты проанализировали ход боевых действий на Украине и пришли к выводу, что ВСУ проиграли конфликт с Россией ещё полгода назад.
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Обозреватель The American Conservative Джордж О'Нил заявил, что США не стоило вмешиваться в конфликт Украины и России.