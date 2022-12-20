Ни туман, ни снег не влияют на планы российской армии по нанесению ракетных ударов и использованию беспилотников в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом заявили в Минобороны Незалежной.
В очередной сводке военного ведомства отметили, что ВС РФ используют самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У с мощными радарами для отслеживания ракетных ударов.
"Даже находясь за несколько сотен километров до границы Украины, он видит почти всё, что происходит в небе", — признали в Киеве.
Также в Минобороны призвали не радоваться сбитым беспилотникам, поскольку российские войска жертвуют дешевыми дронами, чтобы окончательно истощить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).
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