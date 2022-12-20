Минобороны Украины: погода не мешает ВС РФ наносить точные удары

Ни туман, ни снег не влияют на планы российской армии по нанесению ракетных ударов и использованию беспилотников в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом заявили в Минобороны Незалежной.

В очередной сводке военного ведомства отметили, что ВС РФ используют самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У с мощными радарами для отслеживания ракетных ударов.

"Даже находясь за несколько сотен километров до границы Украины, он видит почти всё, что происходит в небе", — признали в Киеве.

Также в Минобороны призвали не радоваться сбитым беспилотникам, поскольку российские войска жертвуют дешевыми дронами, чтобы окончательно истощить украинские системы противовоздушной обороны (ПВО).