ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Шебекино в Белгородской области

ВСУ снова обстреливают Шебекинский городской округ в Белгородской области. Согласно предварительным данным, один мужчина пострадал.

Также есть проблемы с электроснабжением — треть жителей Шебекино на время осталась без света, передаёт Bel.ru.

По данным Telegram-канала Mash, украинские войска нанесли удары из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Шебекино. Зафиксировано 10 прилётов.

Если информация подтвердится, то это будет первым случаем ударов по российской территории НАТОвским оружием, отметил военный корреспондент Роман Сапоньков.

"Хотя я думаю, "Ольха" окажется", — написал он.