Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство. Солдаты стали бояться за свою жизнь после информации о реальных потерях и тактике российских сил. Об этом рассказала политолог Лариса Шеслер в беседе с изданием "Взгляд".
"Имеют место и большие потери ВСУ. ВС РФ эффективно "перемалывают" живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины", — отметила она.
Часто на поле боя отправляют военных без должной подготовки, а данные о потерях снижают мотивацию воевать.
Шеслер отметила, что наёмники не оказывают существенного влияния на конфликт. Украина располагает огромным мобилизационным ресурсом, составляющим около 1,5 млн. человек.
"Наёмники же присутствуют в количестве 20-30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием", — сказала Шеслер.
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