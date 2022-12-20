Политолог Шеслер заявила, что новая тактика войск ВС РФ вынуждает командование ВСУ закручивать гайки

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал ужесточить наказание для военных за неповиновение и дезертирство. Солдаты стали бояться за свою жизнь после информации о реальных потерях и тактике российских сил. Об этом рассказала политолог Лариса Шеслер в беседе с изданием "Взгляд".

"Имеют место и большие потери ВСУ. ВС РФ эффективно "перемалывают" живую силу противника, используя новую тактику. Когда на Западе озвучили цифру в 100 тыс. убитых военнослужащих, это вызвало огромный шок у всего населения Украины", — отметила она.

Часто на поле боя отправляют военных без должной подготовки, а данные о потерях снижают мотивацию воевать.

Шеслер отметила, что наёмники не оказывают существенного влияния на конфликт. Украина располагает огромным мобилизационным ресурсом, составляющим около 1,5 млн. человек.

"Наёмники же присутствуют в количестве 20-30 тыс. человек. Они в большей степени исполняют роль инструкторов, способных познакомить украинцев с западным оружием", — сказала Шеслер.