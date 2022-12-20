Минобороны России: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 70 человек убитыми и ранеными

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали в районах Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике пункты дислокации 61-й и 72-й механизированных бригад армии Украины.

Вместе с этим в военном ведомстве сообщили об уничтожении украинских диверсантов возле Новодонецкого в ДНР. По данным министерства РФ, на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 70 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два пикапа.

Ранее в МО сообщили о ликвидации свыше ста украинских военных на Донецком направлении.