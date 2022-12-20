Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали в районах Константиновки и Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике пункты дислокации 61-й и 72-й механизированных бригад армии Украины.
Вместе с этим в военном ведомстве сообщили об уничтожении украинских диверсантов возле Новодонецкого в ДНР. По данным министерства РФ, на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 70 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, два пикапа.
Ранее в МО сообщили о ликвидации свыше ста украинских военных на Донецком направлении.
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