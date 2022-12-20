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Ходаковский о неисчерпаемых ресурсах ВСУ: конвейер, который работает бесконечно

Силовые структуры

Александр Ходаковский оценил возможности украинской армии. Командир батальона "Восток" рассказал о солидном запасе ВСУ артиллеристских снарядов США.

Ходаковский о неисчерпаемых ресурсах ВСУ: конвейер, который работает бесконечно

Ходаковский считает, что Украина может почти до бесконечности пополнять ресурсами участки обороны. Он отметил, что когда ВС РФ уничтожает технику противника, то на смену ей незамедлительно поставляется новое вооружение.

"Это конвейер, который бесконечно продолжает работать", — объяснил военачальник.

Он отметил непрекращающиеся поставки вооружения на Украину со стороны США и Запада.

"Америка поставляет порядка 60 тысяч 155-миллиметровых снарядов, пока ещё непонятно, какой классификации, будет ли это "Эскалибур" сорокакилометровые, или это будут снаряды меньшей дальности, но тем не менее шестьдесят тысяч снарядов — это немало", — объяснил бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский объяснил, что победить украинскую армию не удастся "мелкими щипками".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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