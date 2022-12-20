Комбат "Востока" Александр Ходаковский уверен, что победить противника не удастся "мелкими щипками". Он не видит смысла в атаках на отдельные населённые пункты.
Бывший командир донецкой "Альфы" считает, что армии РФ не следует "застревать" надолго на каких-то конкретных участках фронта.
"Мы решаем не глобальные задачи взятием Марьинки или взятием Артёмовска. Возьмем Артёмовск, возьмём и Марьинку, а дальше что? Есть ли у нас средства дальше двигаться? Будем смотреть", — объяснил Ходаковский.
Комбат "Востока" убеждён, что у российской армии есть хороший потенциал, который позволяет двигаться в наступлении не на каких-то маленьких локальных участках, а полномасштабно, широким фронтом.
Он отмечает важность выхода на границы ДНР.
"Потому что брать в лоб города — это контрпродуктивно сейчас", — выразил своё мнение военачальник.
Ранее Александр Ходаковский объяснил, что обезопасить Донецк важнее, чем взятие Артёмовска.
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