Ходаковский раскритиковал бои ВС РФ за мелкие города: нужно наступать полномасштабно

Комбат "Востока" Александр Ходаковский уверен, что победить противника не удастся "мелкими щипками". Он не видит смысла в атаках на отдельные населённые пункты.

Бывший командир донецкой "Альфы" считает, что армии РФ не следует "застревать" надолго на каких-то конкретных участках фронта.

"Мы решаем не глобальные задачи взятием Марьинки или взятием Артёмовска. Возьмем Артёмовск, возьмём и Марьинку, а дальше что? Есть ли у нас средства дальше двигаться? Будем смотреть", — объяснил Ходаковский.

Комбат "Востока" убеждён, что у российской армии есть хороший потенциал, который позволяет двигаться в наступлении не на каких-то маленьких локальных участках, а полномасштабно, широким фронтом.

Он отмечает важность выхода на границы ДНР.

"Потому что брать в лоб города — это контрпродуктивно сейчас", — выразил своё мнение военачальник.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, что обезопасить Донецк важнее, чем взятие Артёмовска.