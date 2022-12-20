Президент Хорватии: "Украина нам не союзник, а Евросоюз — ноль"

Хорватский премьер Андрей Пленкович предложил провести референдум по вопросу обучения в стране боевиков ВСУ.

На это президент Хорватии Зоран Миланович устроил ему форменную выволочку, сообщает.

"Ты нам постоянно вдалбливаешь моральный шантаж. А у самого нет морали, ты полностью аморален. Поезжай на Украину и воюй там", — сказал президент премьер-министру.

Потом Милановича было уже не остановить: он раскритиковал и оснащение хорватской армии. Он саркастически спросил "аудиторию", будут ли защищать американцы хорватов, как защищают украинцев?

"Украина нам не союзник. Насильно её пытаются им сделать. Цинично ей предоставили статус кандидата в ЕС. Таков нынешний Евросоюз. Унижение, ноль", — передал "привет" Европейскому Союзу напоследок глава Хорватии.