Леонков заявил, что войска ВС РФ не ликвидировали Зеленского, так как это ничего не изменит

Глава Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут (Артёмовск), где сейчас идут ожесточённые боевые действия. Многие удивились, как киевский лидер не побоялся попасть в город. Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сообщил, что Зеленский не раз снимался для монтажа на фоне хромакея и объяснил, почему президента Украины не уничтожат во время его поездок на фронт.

Эксперт связывает посещение Зеленским Бахмута с грамотной работой его пиар-специалистов.

"Вообще, такая информация прежде всего рассчитана на внутреннюю публику, на украинскую, мол, посмотрите, какой у них смелый президент. На российскую публику эта информация также действует, вызывая раздражение. Но надо помнить, что Зеленский часто снимается на фоне хромакея", — сообщил Леонков в беседе с "МК".

Эксперт отметил, что не все понимают, что ликвидация Зеленского ничего не изменит, поскольку он всего лишь исполнитель и ретранслятор. Его уничтожение не приведёт к каким-либо сильным изменениям на линии фронта.

"Кроме того нужно понимать, что его жизнь находится не в наших руках. Когда с той стороны решат его ликвидировать, они сделают это сами. Обставят так, что это сделали мы и сделают из него сакральную жертву", — сказал Леонков.