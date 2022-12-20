Глава Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут (Артёмовск), где сейчас идут ожесточённые боевые действия. Многие удивились, как киевский лидер не побоялся попасть в город. Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сообщил, что Зеленский не раз снимался для монтажа на фоне хромакея и объяснил, почему президента Украины не уничтожат во время его поездок на фронт.
Эксперт связывает посещение Зеленским Бахмута с грамотной работой его пиар-специалистов.
"Вообще, такая информация прежде всего рассчитана на внутреннюю публику, на украинскую, мол, посмотрите, какой у них смелый президент. На российскую публику эта информация также действует, вызывая раздражение. Но надо помнить, что Зеленский часто снимается на фоне хромакея", — сообщил Леонков в беседе с "МК".
Эксперт отметил, что не все понимают, что ликвидация Зеленского ничего не изменит, поскольку он всего лишь исполнитель и ретранслятор. Его уничтожение не приведёт к каким-либо сильным изменениям на линии фронта.
"Кроме того нужно понимать, что его жизнь находится не в наших руках. Когда с той стороны решат его ликвидировать, они сделают это сами. Обставят так, что это сделали мы и сделают из него сакральную жертву", — сказал Леонков.
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