Владимир Зеленский во время своего визита в Бахмут пожелал жителям города, страдающим от перебоев тепла и электричества, внутреннего света.
В город Бахмут (Артёмовск) Донецкой области, в окрестностях которого идут активные боевые действия, прибыл президент Украины. Он назвал защитников города героями.
"Я желаю, чтобы их дети, семьи… Чтобы у них было всё нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное — чтобы свет был внутри", — сказал Зеленский.
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский оказался "прямо посередине Бахмута".
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