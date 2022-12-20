Зеленский обратился к жителям Бахмута: Главное, чтобы свет был внутри

Владимир Зеленский во время своего визита в Бахмут пожелал жителям города, страдающим от перебоев тепла и электричества, внутреннего света.

В город Бахмут (Артёмовск) Донецкой области, в окрестностях которого идут активные боевые действия, прибыл президент Украины. Он назвал защитников города героями.

"Я желаю, чтобы их дети, семьи… Чтобы у них было всё нормально, было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное — чтобы свет был внутри", — сказал Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский оказался "прямо посередине Бахмута".