Зеленский пообещал сделать нечто неожиданное для защиты Бахмута: прорван, но не покорён

Владимир Зеленский пообещал поставлять всё необходимое для того, чтобы Бахмут (Артёмовск) продолжал сопротивляться натиску ВС РФ.

Президент Украины высказался по поводу своего визита в Бахмут Донецкой области. Он отметил, что защитники этого города обороняют не только Донбасс, но и всю Украину.

Зеленский призвал украинцев делать хештет со словами "Крепость Бахмут".

"Поддерживайте нашу крепость Бахмут — прорвана, но не покорена, и его защитников. Мы будем делать всё возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для тех результатов, которых ожидают все украинцы", — сказал украинский лидер.

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский сравнил ресурсы ВСУ в районе Бахмута с конвейером, который работает бесконечно.