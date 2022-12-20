Владимир Зеленский пообещал поставлять всё необходимое для того, чтобы Бахмут (Артёмовск) продолжал сопротивляться натиску ВС РФ.
Президент Украины высказался по поводу своего визита в Бахмут Донецкой области. Он отметил, что защитники этого города обороняют не только Донбасс, но и всю Украину.
Зеленский призвал украинцев делать хештет со словами "Крепость Бахмут".
"Поддерживайте нашу крепость Бахмут — прорвана, но не покорена, и его защитников. Мы будем делать всё возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для тех результатов, которых ожидают все украинцы", — сказал украинский лидер.
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский сравнил ресурсы ВСУ в районе Бахмута с конвейером, который работает бесконечно.
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