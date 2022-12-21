Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Совбез РФ: Медведев передал лидеру Китая Си Цзиньпину послание Путина
В Казани 16-летняя девушка скончалась от отёка мозга после употребления алкоголя
Безпалько: Зеленский в первую очередь попросит у США деньги, а затем оружие для ВСУ
Хазин: Запад начнёт сильно нервничать, осознав реальную роль России в кризисе
Полковник ВСУ Свитан заявил о начале операции по захвату Крыма
Казахстан метит на место России в европейской нефтяной нише
За 2022 год число мошенников в сфере закупок увеличилось в полтора раза
В Польше могут узаконить наёмничество в украинскую армию
"Росгосстрах" сообщил, что за отмену и задержку авиарейса можно получить компенсацию

Белый дом: Байден ни завтра, ни в следующем году не отправит войска США на Украину

Силовые структуры

Лидер США Джо Байден не собирается отправлять американские войска на Украину для участия в боях, следует из заявления высокопоставленного представителя Белого дома.

Белый дом: Байден ни завтра, ни в следующем году не отправит войска США на Украину

На брифинге он отметил, что Вашингтон не планирует начинать прямое противостояние с Вооружёнными силами РФ. При этом чиновник подчеркнул: США будут продолжать поставки военного оборудования "на миллиарды и миллиарды долларов" для Украины.

"Президент США дал чётко понять, что ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году Америка не отправит войска на Украину", — пояснил представитель Белого дома.

Ранее в администрации США сообщили, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон следует воспринимать в качестве сигнала российскому лидеру Владимиру Путину и миру о дальнейшей поддержке Киева со стороны Штатов.

21 декабря руководитель Украины выступит перед членами американского конгресса, а также встретится с Байденом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови Ольга Лебедева
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Конфронтация между Россией и НАТО — вопрос нескольких недель
Конфронтация между Россией и НАТО — вопрос нескольких недель
Последние материалы
Безпалько: Зеленский в первую очередь попросит у США деньги, а затем оружие для ВСУ
Хазин: Запад начнёт сильно нервничать, осознав реальную роль России в кризисе
Полковник ВСУ Свитан заявил о начале операции по захвату Крыма
Казахстан метит на место России в европейской нефтяной нише
За 2022 год число мошенников в сфере закупок увеличилось в полтора раза
В Польше могут узаконить наёмничество в украинскую армию
"Росгосстрах" сообщил, что за отмену и задержку авиарейса можно получить компенсацию
Аналитик Прохватилов: Польша хочет ударить по России с территории Украины
Вороны научились не только пользоваться инструментами, но и изготавливать их
Белый дом: Байден ни завтра, ни в следующем году не отправит войска США на Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников