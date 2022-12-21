Лидер США Джо Байден не собирается отправлять американские войска на Украину для участия в боях, следует из заявления высокопоставленного представителя Белого дома.
На брифинге он отметил, что Вашингтон не планирует начинать прямое противостояние с Вооружёнными силами РФ. При этом чиновник подчеркнул: США будут продолжать поставки военного оборудования "на миллиарды и миллиарды долларов" для Украины.
"Президент США дал чётко понять, что ни завтра, ни в следующем месяце, ни в следующем году Америка не отправит войска на Украину", — пояснил представитель Белого дома.
Ранее в администрации США сообщили, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон следует воспринимать в качестве сигнала российскому лидеру Владимиру Путину и миру о дальнейшей поддержке Киева со стороны Штатов.
21 декабря руководитель Украины выступит перед членами американского конгресса, а также встретится с Байденом.
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