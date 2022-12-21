Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о захвате в плен военнослужащих украинской армии, расстрелявших российских пленных, данную информацию подтвердить не смог.
Ранее в СМИ появились публикации о захваченных в плен офицерах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), которые участвовали в расстреле российских военнопленных в Макеевке.
Также пресс-секретарь президента России добавил, что Владимир Путин получает доклады о происходящем в зоне СВО от военных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.