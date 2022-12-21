Песков не подтвердил захват в плен бойцов ВСУ, которые расстреляли российских военных в Макеевке

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о захвате в плен военнослужащих украинской армии, расстрелявших российских пленных, данную информацию подтвердить не смог.

Ранее в СМИ появились публикации о захваченных в плен офицерах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ), которые участвовали в расстреле российских военнопленных в Макеевке.

Также пресс-секретарь президента России добавил, что Владимир Путин получает доклады о происходящем в зоне СВО от военных.