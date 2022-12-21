Вооружённые силы Украины предприняли попытки перебросить резервы в Артёмовск. Однако данные действия закончились печально: колонна техники ВСУ попала под огонь артиллерии российских войск.
Бойцы ВС РФ выдавливают противника с укреплённых позиций. Активные боевые действия продолжаются как в самом Бахмуте и Опытном, так и в окрестностях. На юго-западе идут бои за Клещеевку.
Украинская техника была обнаружена с разведывательных беспилотных летательных аппаратов. После этого по заданным координатам был нанесён высокоточный удар. ВСУ не смогли доставить подкрепление до города. "Военное обозрение" опубликовало видео с места событий.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Отважные" ВС РФ взяли позиции ВСУ в районе Кременной.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.