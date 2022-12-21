Артиллерия ВС РФ уничтожила колонну техники ВСУ под Артёмовском

Вооружённые силы Украины предприняли попытки перебросить резервы в Артёмовск. Однако данные действия закончились печально: колонна техники ВСУ попала под огонь артиллерии российских войск.

Бойцы ВС РФ выдавливают противника с укреплённых позиций. Активные боевые действия продолжаются как в самом Бахмуте и Опытном, так и в окрестностях. На юго-западе идут бои за Клещеевку.

Украинская техника была обнаружена с разведывательных беспилотных летательных аппаратов. После этого по заданным координатам был нанесён высокоточный удар. ВСУ не смогли доставить подкрепление до города. "Военное обозрение" опубликовало видео с места событий.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Отважные" ВС РФ взяли позиции ВСУ в районе Кременной.