Бойцы группировки "Отважные" ВС РФ взяли позиции ВСУ в районе Кременной

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военкоры "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе российской армии.

Сообщается, что в районе Кременной мотострелки группировки "Отважные" ВС РФ взяли позиции Вооружённых сил Украины. Бойцам досталась трофейная техника. Бронетранспортёр ВСУ подлежит ремонту. После этого он может быть использован в войсках ВС РФ.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в Запорожье обнаружен очередной арсенал оружия, включая баллистическую ракету.