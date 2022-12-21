Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военкоры "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе российской армии.
Сообщается, что в районе Кременной мотострелки группировки "Отважные" ВС РФ взяли позиции Вооружённых сил Украины. Бойцам досталась трофейная техника. Бронетранспортёр ВСУ подлежит ремонту. После этого он может быть использован в войсках ВС РФ.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что в Запорожье обнаружен очередной арсенал оружия, включая баллистическую ракету.
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Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.