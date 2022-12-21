В ходе боёв в Донбассе ВС РФ уничтожили осуждённого за подготовку террористического акта в Крыму украинского нациста Геннадия Афанасьева (из группы "режиссёра" Олега Сенцова) и выданного Украине по обмену в 2016 году. Об этом проинформировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
"На следствии Афанасьев всех сдал и дал показания в том числе на Сенцова (потом жалко оправдывался, что его "адски пытали")", — сообщает эксперт в своём Telegram-канале.
Напоминаем, что Афанасьев неоднократно грозился вернуться в Крым. Нацист был задержан в Симферополе, его обвиняли в организации терактов. В 2016 году он был помилован Владимиром Путиным и отправлен на Украину в обмен на одесских журналистов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили экс-заместителя нацбатальона "Торнадо" Сергея Батяшова.
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