Марочко: Киев приказал скрывать реальные потери ВСУ в зоне боевых действий

Новое распоряжение киевских властей, направленное в армию и гражданские структуры, приказывает скрывать реальные потери украинских военнослужащих, заявил подполковник Андрей Марочко.

"Запрещено перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. По возможности использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа", — добавил представитель Народной милиции ЛНР в интервью РИА Новости.

Украинским медикам, по словам Марочко, запрещено сообщать численность и состояние пациентов из числа военнослужащих. Также в госпиталях, больницах и моргах Украины запретили любую фото- и видеосъемку без специального разрешения силовиков.

Ранее немецкие эксперты пришли к выводу, что ВСУ упустили возможность победить в украинском конфликте ещё полгода назад.