Новое распоряжение киевских властей, направленное в армию и гражданские структуры, приказывает скрывать реальные потери украинских военнослужащих, заявил подполковник Андрей Марочко.
"Запрещено перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. По возможности использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа", — добавил представитель Народной милиции ЛНР в интервью РИА Новости.
Украинским медикам, по словам Марочко, запрещено сообщать численность и состояние пациентов из числа военнослужащих. Также в госпиталях, больницах и моргах Украины запретили любую фото- и видеосъемку без специального разрешения силовиков.
Ранее немецкие эксперты пришли к выводу, что ВСУ упустили возможность победить в украинском конфликте ещё полгода назад.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.