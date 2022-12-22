Пушилин: погружённость президента РФ Путина в детали спецоперации поражает

Российский лидер Владимир Путин владеет детальной информацией о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил врио руководителя ДНР Денис Пушилин.

По его словам, глава РФ всегда знает "тонкости" происходящего на различных участках боевых действий, например, в Донецке, который каждый день подвергается атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Погружённость президента во многие детали сейчас просто поражает", — сказал Пушилин по итогам недавнего разговора с Путиным.

Он также добавил, что российский президент обеспокоен актуальными проблемами, которые волнуют гражданское население Донбасса. Как подчеркнул врио главы ДНР, Путин контролирует решение вопросов, связанных с обеспечением мирных жителей водой и медицинской помощью.

Кроме того, лидер РФ постоянно обсуждает с профильными специалистами тему дальнейшего восстановления населённых пунктов, заключил Пушилин.