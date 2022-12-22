Последние решения президента России Владимира Путина ясно показывают, что начинается важный этап специальной военной операции на Украине, отметил депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.
"Верховный главнокомандующий четко показал, что всей спецоперацией руководит лично он", — отметил офицер в эфире телеканала "Россия 1".
Парламентарий напомнил, что только за прошедшую неделю Путин успел посетить командный пункт управления СВО, совершить визит в Белоруссию и выступить на коллегии Минобороны РФ.
Действия главы государства дают понять, что речи ни о каких переговорах и перемирии не идёт, уверен парламентарий.
"Президент дал четкий ответ: работаем до победного конца и по-другому никак не будет", — резюмировал Гурулёв.
Накануне представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что украинские мобилизованные массово дозируют из-под Соледара, испугавшись нового наказания.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.