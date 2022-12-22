Пушилин: два человека погибли при обстреле отеля, в котором находился Рогозин

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что во время обстрела отеля в столице региона умерли два человека.

Как отметил чиновник, руководителю правительства ДНР Виталию Хоценко и бывшему генеральному директору российской госкомпании "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, которые получили ранения, повезло выжить.

"Ребята, которые находились рядом, погибли", — подчеркнул политик, передаёт "Соловьёв Live".

Ранее Рогозин сказал, что армия Украины получила от кого-то информацию о его местонахождении.