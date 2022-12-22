Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что во время обстрела отеля в столице региона умерли два человека.
Как отметил чиновник, руководителю правительства ДНР Виталию Хоценко и бывшему генеральному директору российской госкомпании "Роскосмос" Дмитрию Рогозину, которые получили ранения, повезло выжить.
"Ребята, которые находились рядом, погибли", — подчеркнул политик, передаёт "Соловьёв Live".
Ранее Рогозин сказал, что армия Украины получила от кого-то информацию о его местонахождении.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.