Боевики ВСУ ранили мэра Горловки Ивана Приходько

Мэра Горловки Ивана Приходько ранило в результате обстрела украинскими националистами.

Угрозы жизни нет, мэр госпитализирован, сообщает издание RT.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке, когда находился там на дне рождения Дмитрия Рогозина.

Напомним, Следственный комитет уже отметил, что удар по гостинице, где был также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесён из французской гаубицы Caesar.

Сегодня, 22 декабря, ВСУ выпустили 8 снарядов по Петровскому району Донецка. Одна из ракет попала в ТЦ "Галактика".

Информация о пострадавших уточняется.