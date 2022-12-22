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Боевики ВСУ ранили мэра Горловки Ивана Приходько

Силовые структуры

Мэра Горловки Ивана Приходько ранило в результате обстрела украинскими националистами.

Угрозы жизни нет, мэр госпитализирован, сообщает издание RT.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке, когда находился там на дне рождения Дмитрия Рогозина.

Напомним, Следственный комитет уже отметил, что удар по гостинице, где был также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесён из французской гаубицы Caesar.

Сегодня, 22 декабря, ВСУ выпустили 8 снарядов по Петровскому району Донецка. Одна из ракет попала в ТЦ "Галактика".

Информация о пострадавших уточняется.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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