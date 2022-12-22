Мэра Горловки Ивана Приходько ранило в результате обстрела украинскими националистами.
Угрозы жизни нет, мэр госпитализирован, сообщает издание RT.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке, когда находился там на дне рождения Дмитрия Рогозина.
Напомним, Следственный комитет уже отметил, что удар по гостинице, где был также премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесён из французской гаубицы Caesar.
Сегодня, 22 декабря, ВСУ выпустили 8 снарядов по Петровскому району Донецка. Одна из ракет попала в ТЦ "Галактика".
Информация о пострадавших уточняется.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.