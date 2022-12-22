Гурулёв прокомментировал ранение Рогозина: нельзя запрещать праздники в зоне СВО

Член комитета Государственной Думы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулёв прокомментировал ранение экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в Донецке в одном из кафе и отметил, что личные праздники нельзя запрещать в зоне спецоперации на Украине.

"Жизнь не остановишь. Может, боевые действия будут длиться год, два, три, четыре — что теперь дни рождения не отмечать?" — заявил Гурулёв на видео, которое опубликовал Telegram-канал "Вы слушали маяк".

Генерал не исключил, что Рогозин и его компания не учли требования безопасности, в результате чего кафе оказалось под ударом.