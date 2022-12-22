На Украине подтвердили обстрел ресторана в Донецке, где праздновал день рождения экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В Госпогранслужбе заявили, что удар по ресторану стал своего рода "уведомлением" Рогозину о незаконном пересечении украинской границы.
В сообщении на сайте ведомства объяснили, что пограничники не смогли лично вручить "нарушителю" протокол, поэтому его передали во время празднования им дня рождения "неравнодушные товарищи".
Напомним, что после обстрела ресторана "Шеш-Беш" на окраине Донецка Рогозин был ранен, в его позвонке застрял неизвлекаемый осколок.
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Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.