Украина подтвердила обстрел ресторана в Донецке, где находился Рогозин

На Украине подтвердили обстрел ресторана в Донецке, где праздновал день рождения экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В Госпогранслужбе заявили, что удар по ресторану стал своего рода "уведомлением" Рогозину о незаконном пересечении украинской границы.

В сообщении на сайте ведомства объяснили, что пограничники не смогли лично вручить "нарушителю" протокол, поэтому его передали во время празднования им дня рождения "неравнодушные товарищи".

Напомним, что после обстрела ресторана "Шеш-Беш" на окраине Донецка Рогозин был ранен, в его позвонке застрял неизвлекаемый осколок.