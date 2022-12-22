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Стрелкову объяснили, что он ошибается, говоря о плачевном состоянии армии РФ

Силовые структуры

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков раскритиковал положение армии РФ на СВО. Публицист Евгений Даманцев подробно объяснил, почему Стрелков не прав в своих нападках на ВС РФ, сообщает EADaily.

Стрелкову объяснили, что он ошибается, говоря о плачевном состоянии армии РФ

Вернувшийся со спецоперации на Украине Стрелков заявил о плачевном состоянии боевого духа армии РФ и утрату стратегической инициативы. Он считает, что в Вооружённых силах РФ царствует апатия, а военно-техническое оснащение войск оставляет желать лучшего.

Публицист Евгений Даманцев обратил внимание на слова Стрелкова про то, что в зону СВО направлены устаревшие танки Т-72Б образца 1985, 1987 и 1989 годов. Он объяснил, что у российской армии есть более современная техника.

"Операционные направления активно насыщаются более высокозащищёнными машинами, в то время как Игорь Иванович утверждает о полном отсутствии полноценных бронетанковых резервов на большинстве отрезков линии боевого соприкосновения", — гласит текст публикации.

В статье выводы Стрелкова называются паникёрскими и вредными.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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