Стрелков предупредил об угрозе наступления ВСУ в рамках "броска на Крым"

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал о ситуации на фронтах СВО.

Стрелков объяснил, что на Херсонском плацдарме фронт прикрыт аванпостами и заставами. Он считает, что ВСУ на данном участке наступать "либо не собирается, либо готовится к неожиданному удару в рамках "броска на Крым".

Он отметил, что Запорожский фронт остаётся наиболее опасным направлением с точки зрения возможности наступления ВСУ на Бердянск и далее к Крымским перешейкам.

Противостояние на Донецком фронте (в районе Углегорска, Марьинки, Авдеевки) Стрелков назвал "вялотекущей мясорубкой".

"Противник принялся методично сносить Донецк артиллерией… С обеих сторон — большие потери, но шансов на прорыв фронта ВСУ — практически никаких", — выразил своё мнение Стрелков.

Бывший глава обороны ДНР рассказал, что в Луганской области украинская армия атакует и имеет незначительные успехи в районе Кременной и Сватово.

Ранее политолог Сергей Марков призвал "не затыкать рот" Игорю Стрелкову.