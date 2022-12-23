Марочко заявил, что ВСУ перебросили инженерные подразделения на Краснолиманское направление

Вооружённые силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

"В их составе выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства", — сказал он.

Напоминаем, ранее офицер информировал о смене тактики атак ВСУ на данном участке фронта. Армия противника начала применять гражданские внедорожники с установленными на них миномётами и пулемётами.

Также Марочко сообщал о разворачивании ВСУ постов ПВО на крышах высотных зданий в Артёмовске.