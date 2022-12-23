Марочко: ВСУ разворачивают посты ПВО на крышах высотных зданий в Артёмовске

Украинские военные, находящиеся в Артёмовске, разворачивают посты противовоздушной обороны (ПВО) на крышах жилых домов. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) также приступили к созданию дополнительных полевых госпиталей в подвалах различных зданий. Кроме того, он отметил, что Киев организовал подвоз продовольствия и боевых комплектов на Артёмовское направление.

"На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчётами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.

Ранее Марочко оценил ситуацию на Луганском направлении. Как пояснил представитель Народной милиции, украинские подразделения начали усиливать проведение радиоэлектронной разведки в населённых пунктах ЛНР. Он уточнил, что военные ВСУ используют модернизированные советские комплексы и современные западные образцы.