Украинские военные, находящиеся в Артёмовске, разворачивают посты противовоздушной обороны (ПВО) на крышах жилых домов. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) также приступили к созданию дополнительных полевых госпиталей в подвалах различных зданий. Кроме того, он отметил, что Киев организовал подвоз продовольствия и боевых комплектов на Артёмовское направление.
"На крышах высотных зданий оборудуются наблюдательные посты ПВО с расчётами переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.
Ранее Марочко оценил ситуацию на Луганском направлении. Как пояснил представитель Народной милиции, украинские подразделения начали усиливать проведение радиоэлектронной разведки в населённых пунктах ЛНР. Он уточнил, что военные ВСУ используют модернизированные советские комплексы и современные западные образцы.
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