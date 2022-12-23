Рогов выразил уверенность в том, что вся Запорожской область станет частью РФ в 2023 году

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов убеждён в том, что в 2023 году весь регион окончательно станет российским.

По его словам, часть Запорожской области, которая остаётся под контролем киевского режима, будет зачищена от националистов. Он добавил, что этого не удастся избежать, ведь освобождения ждут все жители региона.

"Есть большие небезосновательные надежды, что именно в 2023 году вся Запорожская область будет не только де-юре, но и де-факто частью РФ", — подчеркнул чиновник в беседе с РИА Новости.

Ранее Рогов призвал планомерно уничтожать артиллерийские установки Вооружённых сил Украины (ВСУ) для прекращения атак на регионы, вошедшие в состав России. Как отметил представитель администрации, количество иностранных реактивных систем залпового огня (РСЗО) в местах боевых действий "растёт, как на дрожжах".