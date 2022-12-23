Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по территории Украины, уничтожая объекты военного и энергетического значения. В Николаевской и Херсонской областях объявили воздушную тревогу в 7:48 по московскому времени.
Напоминаем, что армия России начала обстреливать территорию Украины после теракта на Крымском мосту. ВС РФ уничтожают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 23 декабря российские войска продолжили нанесение ударов в Харьковской и Днепропетровской областях.
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