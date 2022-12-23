По состоянию на 23 декабря российские войска продолжили нанесение ракетных и авиационных ударов по украинским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке новостей, которую передало издание "Страна".
Отмечается, что ВС РФ произвели более 70 обстрелов объектов из реактивных систем залпового огня. Сообщается о прилётах ракет в Херсоне.
На границе с Белоруссией ВС РФ наращивают совместную группировку войск. В союзном государстве проводится проверка приписного состава, в рамках которой особое внимание уделяется старшим офицерам запаса.
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Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.