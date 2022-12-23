Бойцы под руководством командира одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным "Охотник" продолжают освобождать Соледар от боевиков НАТО и Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Плотный огонь гранатомётов накрывает позиции противника в регионе, в результате чего группировка ВСУ несёт существенные потери, отметил он.
"Регулярные успехи в боестолкновениях с вражескими элементами воодушевляют наших бойцов на достижение ещё лучших результатов. В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежеланного присутствия", — подчеркнул Кадыров в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.