На данный момент Артёмовск (Бахмут) является самым напряжённым участком на линии фронта. В регионе идут ожесточённые боевые действия. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Кулько в репортаже для Первого канала.
Украинское командование направило к Артёмовску наиболее подготовленные подразделения, среди которых грузинские, американские и польские наёмники, отметил военкор.
"О колоссальных потерях Украины в "бахмутской мясорубке" не раз сообщали даже в западной прессе — порой несколько сотен убитых и раненых в день", — уточнил Кулько.
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