Военкор Кулько заявил об ожесточённых боевых действиях вблизи Артёмовска

На данный момент Артёмовск (Бахмут) является самым напряжённым участком на линии фронта. В регионе идут ожесточённые боевые действия. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Кулько в репортаже для Первого канала.

Украинское командование направило к Артёмовску наиболее подготовленные подразделения, среди которых грузинские, американские и польские наёмники, отметил военкор.

"О колоссальных потерях Украины в "бахмутской мясорубке" не раз сообщали даже в западной прессе — порой несколько сотен убитых и раненых в день", — уточнил Кулько.