Российские Вооружённые силы продолжают наступление на Донецком направлении.
Министерство обороны России в очередной сводке 23 декабря отметило наступление на Артёмовском фронте.
Ведомство отмечает, что там нанесён удар по украинским опорным пунктам, в результате чего было уничтожено свыше 80 националистов ВСУ.
Также сообщается, что за прошедшие сутки в Донбассе были уничтожены один штурмовик Су-25 и 1 военно-транспортный вертолет Ми-8 ВВС Украины.
Вечером в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.
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Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.