Нанесён удар по опорным пунктам ВСУ в районе Артемовска, уничтожено более 80 боевиков

Российские Вооружённые силы продолжают наступление на Донецком направлении.

Министерство обороны России в очередной сводке 23 декабря отметило наступление на Артёмовском фронте.

Ведомство отмечает, что там нанесён удар по украинским опорным пунктам, в результате чего было уничтожено свыше 80 националистов ВСУ.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в Донбассе были уничтожены один штурмовик Су-25 и 1 военно-транспортный вертолет Ми-8 ВВС Украины.

Вечером в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей объявлена воздушная тревога.