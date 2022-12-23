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Депутат Киевсовета: время играет на Россию, бойня будет в феврале

Силовые структуры

Снижение интенсивности боёв и распутица помогают ВС РФ, которая продолжает готовить резервы.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Юрий Федоренко, вступивший в ряды ВСУ.

По его словам, самые жёсткие бои возобновятся в феврале.

"Время играет больше на стороне РФ. Потому что, чем больше мы буксуем, Российская Федерация в это время куёт в своем тылу подкрепление. Сейчас есть наличный потенциал ВСУ, чтобы на ключевых для нас направлениях, в том числе и на Луганском, осуществить и завершить контрнаступательные действия, забрав основные логистические центры", — убеждён националист.

Он отметил, что погода является преградой для украинской армии, а тем временем Россия продолжает активное обучение резерва. И самые острые бои будут в феврале, прогнозирует Федоренко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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