Снижение интенсивности боёв и распутица помогают ВС РФ, которая продолжает готовить резервы.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Юрий Федоренко, вступивший в ряды ВСУ.
По его словам, самые жёсткие бои возобновятся в феврале.
"Время играет больше на стороне РФ. Потому что, чем больше мы буксуем, Российская Федерация в это время куёт в своем тылу подкрепление. Сейчас есть наличный потенциал ВСУ, чтобы на ключевых для нас направлениях, в том числе и на Луганском, осуществить и завершить контрнаступательные действия, забрав основные логистические центры", — убеждён националист.
Он отметил, что погода является преградой для украинской армии, а тем временем Россия продолжает активное обучение резерва. И самые острые бои будут в феврале, прогнозирует Федоренко.
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