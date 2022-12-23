Армия России уничтожила украинскую радиолокационную станцию под Харьковом

Вооружённые силы РФ уничтожили радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Харькова.

"В районе города Харьков вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", — сообщило российское министерство обороны.

В ведомстве проинформировало, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, которая находилась в районе села Ивано-Дарьевка.