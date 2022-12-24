Начштаба ЛНР "Беркут": американские HIMARS у ВСУ научили наших бойцов маскироваться

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS смогли быстро научить дисциплине российских бойцов, рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным "Беркут".

Западное высокоточное оружие у ВСУ, разведывательные беспилотники и информация со спутников, которую США в режиме реального времени передают Киеву, приучили солдат не забывать о маскировке "после 2-3 прилётов", добавил начальник штаба 3-й бригады 1-го армейского корпуса в интервью изданию "Известия".

Сейчас бойцы на передовой привыкли отключать телефоны, чтобы не выдать позицию, и тщательно выбирают место для оборудования огневой точки, чтобы её не заметили БПЛА неприятеля, пояснил "Беркут".