Американские реактивные системы залпового огня HIMARS смогли быстро научить дисциплине российских бойцов, рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным "Беркут".
Западное высокоточное оружие у ВСУ, разведывательные беспилотники и информация со спутников, которую США в режиме реального времени передают Киеву, приучили солдат не забывать о маскировке "после 2-3 прилётов", добавил начальник штаба 3-й бригады 1-го армейского корпуса в интервью изданию "Известия".
Сейчас бойцы на передовой привыкли отключать телефоны, чтобы не выдать позицию, и тщательно выбирают место для оборудования огневой точки, чтобы её не заметили БПЛА неприятеля, пояснил "Беркут".
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