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Начштаба ЛНР "Беркут": американские HIMARS у ВСУ научили наших бойцов маскироваться

Силовые структуры

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS смогли быстро научить дисциплине российских бойцов, рассказал офицер Народной милиции ДНР с позывным "Беркут".

Западное высокоточное оружие у ВСУ, разведывательные беспилотники и информация со спутников, которую США в режиме реального времени передают Киеву, приучили солдат не забывать о маскировке "после 2-3 прилётов", добавил начальник штаба 3-й бригады 1-го армейского корпуса в интервью изданию "Известия".

Сейчас бойцы на передовой привыкли отключать телефоны, чтобы не выдать позицию, и тщательно выбирают место для оборудования огневой точки, чтобы её не заметили БПЛА неприятеля, пояснил "Беркут".

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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