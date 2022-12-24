Российские корабли с ракетами "Калибр" напугали Украину

Российские корабли с ракетами "Калибр" напугали киевский режим.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Российская Федерация снова вывела в Чёрное море корабли с "Калибрами". Общий залп может достигать 20 ракет. Они могут применить массированный или одиночные ракетные удары по важным объектам", — заявил пресс-секретарь объединённого командования "Юг".

Эмоции зомбированных граждан Незалежной комментировать нет смысла, дождёмся точной и официальной информации от Минобороны РФ, подытожил ведущий Первого канала.