Группу иностранных наёмников уничтожили российские военные в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в субботу.
В сводке ведомства отмечается, что в ходе наступательных действий российских войск на Донецком направлении уничтожена сводная тактическая группа иностранных наёмников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Раздоловка.
Безвозвратные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наёмников, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Также в Минобороны рассказали об уничтожении артиллерией ВС РФ двух бригад ВСУ в Харьковской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.