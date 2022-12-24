МО РФ: российские военные уничтожили сводную тактическую группу иностранных наёмников в ДНР

Группу иностранных наёмников уничтожили российские военные в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в субботу.

В сводке ведомства отмечается, что в ходе наступательных действий российских войск на Донецком направлении уничтожена сводная тактическая группа иностранных наёмников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе населённого пункта Раздоловка.

Безвозвратные потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и наёмников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Также в Минобороны рассказали об уничтожении артиллерией ВС РФ двух бригад ВСУ в Харьковской области.