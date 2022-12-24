На Украине и в западных странах растёт тревога по поводу новой тактики генерала Сергея Суровикина, отмечают американские эксперты.
Командующий российской группировкой явно оказался на своём месте и превосходит предшественников. К тому же, он может умело воспользоваться подкреплением из 200 тысяч недавно мобилизованных российских мужчин.
"Российские силы на Украине под командованием генерала Сергея Суровикина, который оказался более проницательным в тактическом отношении, готовят контрнаступление", — пишет издание Politico.
Аналитики из США напоминают, что украинские власти смогли мобилизовать лишь 30 тысяч человек во время последней волны призыва, и "это несоответствие беспокоит военных чиновников в Киеве".
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Группировка украинских военных, которая находится в Донбассе, будет в итоге окружена и уничтожена.