Politico: "проницательный тактик" генерал Суровикин готовит масштабное наступление

На Украине и в западных странах растёт тревога по поводу новой тактики генерала Сергея Суровикина, отмечают американские эксперты.

Командующий российской группировкой явно оказался на своём месте и превосходит предшественников. К тому же, он может умело воспользоваться подкреплением из 200 тысяч недавно мобилизованных российских мужчин.

"Российские силы на Украине под командованием генерала Сергея Суровикина, который оказался более проницательным в тактическом отношении, готовят контрнаступление", — пишет издание Politico.

Аналитики из США напоминают, что украинские власти смогли мобилизовать лишь 30 тысяч человек во время последней волны призыва, и "это несоответствие беспокоит военных чиновников в Киеве".