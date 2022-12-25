Пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников поразили российские военные в районе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
В сводке ведомства также отмечается, что за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 58 артиллерийских подразделений украинской армии на огневых позициях, живую силу и военную технику в 86 районах.
Также более 80 боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) поражено на Донецком направлении и более 30 — на Купянском, добавили в МО РФ.
Ранее стало известно об уничтожении сводной тактической группы наёмников в ДНР.
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