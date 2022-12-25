МО РФ: военные России поразили пункт дислокации иностранных наёмников у Артёмовска

Пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников поразили российские военные в районе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В сводке ведомства также отмечается, что за сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 58 артиллерийских подразделений украинской армии на огневых позициях, живую силу и военную технику в 86 районах.

Также более 80 боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) поражено на Донецком направлении и более 30 — на Купянском, добавили в МО РФ.

Ранее стало известно об уничтожении сводной тактической группы наёмников в ДНР.