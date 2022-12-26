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Гемпель: планы Киева по захвату Крыма обречены, это просто агрессивный трёп

Силовые структуры

Планам военно-политического командования Украины по захвату Республики Крым не суждено сбыться. Об этом сообщил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель: планы Киева по захвату Крыма обречены, это просто агрессивный трёп

По его словам, ложная информация и террор в отношении мирных жителей — это то, на чём продолжает держаться киевский режим.

"Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший трёп", — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Гемпель отметил, что украинским чиновникам придётся ответить за все преступления против жителей Крыма.

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о планах Киева по возвращению Крымского полуострова. Он также добавил, что 2023 год может стать решающим в вооружённом конфликте с российской армией.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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