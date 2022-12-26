Планам военно-политического командования Украины по захвату Республики Крым не суждено сбыться. Об этом сообщил руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, ложная информация и террор в отношении мирных жителей — это то, на чём продолжает держаться киевский режим.
"Киевский фашистский режим и его планы обречены. Их заявления не более чем агрессивный сумасшедший трёп", — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.
Кроме того, Гемпель отметил, что украинским чиновникам придётся ответить за все преступления против жителей Крыма.
Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о планах Киева по возвращению Крымского полуострова. Он также добавил, что 2023 год может стать решающим в вооружённом конфликте с российской армией.
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